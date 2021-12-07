Относительно года рождения детей, которым после достижения 18 лет будут назначены выплаты по экономическому паспорту украинца, были дискуссии и остановились на выплатах совершеннолетним, родившимся с 1 января 2019 года.

Об этом сообщил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телеканала Дом.

«Дискуссия была по этому вопросу жесткая. Например, я придерживался точки зрения, что нужно вводить выплаты для детей, рожденных с начала старта программы, то есть с 1 января 2022 года. Было мнение, что с текущего года. Но было принято компромиссно-волевое решение, что это таки будет с 1 января 2019 года», — сказал Устенко.

Он объяснил, что деньги в Фонд будущих поколений начнут поступать только со следующего года.

«Поэтому 2019 и 2020 годы дополнительно ложатся на плечи этого фонда. К тому же на сумму выплат влияет продолжительность начислений. Выходит, что у ребенка, родившегося с 1 января 2022 года, есть ровно 18 лет до получения своей суммы. А у того, кто родился с 1 января 2019 года, меньше лет для аккумуляции накоплений на личном счете», - объяснил советник президента.

Как сообщал ForUm, 6 декабря президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект «Об экономическом паспорте».

В ОП отметили, что внесенный законопроект предполагает создание Фонда будущих поколений. Активы участников Фонда будут формироваться из взносов из бюджетных средств, поступивших от уплаты ренты за пользование недрами для добычи полезных ископаемых, и инвестиционного дохода от размещения и инвестирования средств участников Фонда.

Государственные взносы будут производиться ежегодно на каждого участника Фонда до достижения им 18 лет.

После достижения гражданином Украины совершеннолетия эти выплаты могут использоваться для обучения в учебных заведениях Украины; на покупку собственного жилья на территории Украины; перевода средств на свой счет в системе негосударственного пенсионного обеспечения или лечения (при достижении 18-летнего возраста).