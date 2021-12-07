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Руководитель представительства авиакомпании «Аэрофлот» в Крыму обнаружен мертвым.

«Для компании это неожиданная трагедия и большая потеря. Просим отнестись с пониманием, что в настоящее время мы вынуждены воздержаться от каких-либо комментариев - по этическим причинам и в интересах следствия. Для получения информации необходимо обращаться в правоохранительные органы», - сообщили Интерфаксу в пресс-службе авиакомпании.

«Глава» Крыма Сергей Аксенов подтвердил журналистам, что знает о происшествии, но без деталей.

«Деталей не знаю, просто информационно знаю. Здесь надо следствие просить комментировать, не готов ничего сказать о причинах», - сказал он.

Информированный источник уточнил, что тело главы крымского представительства «Аэрофлота» Роберта Валеева нашли 5 декабря, следствие рассматривает версию о самоубийстве.
ForUm

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