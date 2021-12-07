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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл лишенными здравого смысла прозвучавшие из Вашингтона заявления о том, что США в случае вторжения РФ в Украину окажет военную помощь союзникам на восточном фланге НАТО.

Соответствующее заявление неназванного представителя американской администрации накануне передали СМИ, сообщает Интерфакс.

«Давайте не будем. Очень много эмоциональных заявлений. Эти заявления дезориентированные, они лишены здравого подхода», - сказал Песков журналистам.

Говоря о предстоящем саммите РФ-США, Песков отметил, что «если два президента идут на разговор, они все-таки нацелены на обсуждение, а не имеют в виду заводить дело в тупик».

На просьбу отреагировать на очередные предупреждения из Вашингтона накануне переговоров, Песков сказал: «Смысл разговаривать есть в любом случае. На этом основывается дипломатическое мировоззрение президента Путина, он готов к разговору».

Вместе с тем Песков подчеркнул, что этот разговор «должен быть взаимоуважительным», в нем «партнеры должны учитывать интересы и озабоченности друг друга».

Песков убежден, что «президент Путин готов донести свои озабоченности до коллеги, выслушать озабоченности коллеги, дать ему соответствующие разъяснения».

На публикацию в СМИ о подготовке новых жестких санкций в отношении РФ Песков сказал: «Если я не ошибаюсь, это опубликовала телекомпания CNN. Я не знаю, утка ли это или целенаправленный слив. Я не стал бы на это реагировать».

«Сейчас много правдивого, много лживого публикуется. Никаких косвенных подтверждений от Белого дома нет, поэтому ничего сказать не могу», - сообщил Песков.
ForUm

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