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Киевский апелляционный суд дал разрешение на задержание бывшего так называемого «прокурора» аннексированного Крыма Натальи Поклонской, подозреваемой в государственной измене.

Как сообщила пресс-служба суда, 6 декабря 2021 коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел рассмотрела апелляционную жалобу, поданную прокурором на определение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 27 сентября 2021 года. Указанным определением отказано в удовлетворении ходатайства прокурора отдела Офиса генпрокурора о предоставлении разрешения на задержание подозреваемой гражданки П. с целью привода ее для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

По результатам апелляционного рассмотрения апелляционная жалоба удовлетворена, определение следственного судьи Шевченковского райсуда Киева от 27 сентября 2021 отменено.

Постановлено новое определение, которым удовлетворено ходатайство прокурора Офиса генпрокурора о предоставлении разрешения на задержание подозреваемой гражданки П. с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, Поклонская подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 28, ч.1 ст.109 («Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти»), ч.4 ст.28, ч.3 ст.110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) »), ч.1 ст.111 («Государственная измена»), ч.1 ст.255 («Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем») Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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