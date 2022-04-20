Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал интересы агентства приоритетными и обещал сделать выводы после заявления своего заместителя Натальи Поклонской о том, что буква Z символизирует «горе и трагедию как для России, так и для Украины». Об этом Примаков написал в телеграм-канале.



По словам Примакова, символы Z и V, которыми отмечают российскую военную технику, участвующую в так называемой «спецоперации» в Украине, «стали народным символом поддержки армии» России и «самого освобождения Украины от очевидного зла – террористов и бандформирований режима». «Поддержание легитимности режима, совершающего военные преступления», он назвал странным и заявил, что считает нужным «говорить громко и ясно» о необходимости смены власти в Украине, передает Радио Свобода.



Таким образом Примаков отреагировал на слова своего заместителя, бывшего прокурора аннексированного Россией Крыма и депутата Госдумы от «Единой России» Натальи Поклонской. Ранее в эфире ютьюб-канала «Живой гвоздь», который ведут журналисты закрытого «Эха Москвы», она назвала букву Z символом трагедии и горя, потому что в ходе конфликта гибнут солдаты и мирные люди с обеих сторон. «Гибнут и русские солдаты, россияне, и родители получают разные известия. Это беда», – сказала она.



Ранее Поклонская, которая родилась в Луганской области, назвала вторжение в Украину «катастрофой». В интервью Катерине Гордеевой она сказала: «Я – гражданка России, но украинка. Родина, конечно, там».

Латинские буквы Z и V считают символами «специальной военной операции», которую с 24 февраля Россия проводит в Украине по приказу президента Путина.

Использование букв Z и V в контексте войны запретили Верховная Рада Украины, Молдова и несколько регионов в Германии.