Бывшая «прокурор» Крыма Наталья Поклонская опубликовала видео, на котором мужчина совершает попытку проникновения в ее дом в Крыму.

«Вы думаете, это сдача ГТО? На самом деле это незваный «гость» из Украины пробирается ко мне домой в Крыму. Причем в это время я с дочерью находилась в доме и успела закрыться внутри. Малоприятное ощущение, когда вот так беспардонно кто-то ломится и тарабанит во все двери, а ты в этот момент находишься одна с ребенком в доме», - подписала Поклонская видео в своем телеграм-канале в четверг.

По ее словам, предварительно, правоохранительные органы не видят в этом состава преступления. «Моего «гостя» отправили обратно в Украину - наверное, за медалью, чтобы в следующий раз задержать уже награжденного», - заявила Поклонская.

На кадрах видно, как мужчина перебирается через забор и встает под балконом. Когда это произошло, Поклонская не уточнила.

Поклонская несколько лет была прокурором Крыма и одним из главных действующих лиц «крымской весны». В 2016 году она стала депутатом Госдумы по списку «Единой России». Позже она планировала баллотироваться в новый созыв, но потом отказалась.

В октябре президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Поклонской послом в Кабо-Верде. Тогда она сообщила, что планирует приступить к работе через неделю-две, но до сих пор остается в России.