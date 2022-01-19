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Наталья Поклонская, назначенная ранее послом России в Кабо-Верде, сообщила ТАСС, что планы по ее вступлению в должность отменились в связи с личными обстоятельствами.

«Нет, не планирую, - сказала она, отвечая на вопрос об отъезде в Кабо-Верде. - Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства. Всегда говорила, повторю: я хочу быть полезной нашей стране. Поэтому я готова на любую должность, где буду полезна государству».

В МИД РФ подтвердили эту информацию: «У Натальи Поклонской изменились личные обстоятельства, и ее отъезд послом в Кабо-Верде не состоится по этим причинам».

В октябре президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Поклонской послом в Кабо-Верде. Тогда она сообщила, что планирует приступить к работе через неделю-две.  

Поклонская стала депутатом Госдумы в 2016 году по списку «Единой России». До этого она была прокремлевским прокурором Крыма и одним из главных действующих лиц «Крымской весны» - способствовала аннексии полуострова Россией.

В Украине против Поклонской завершено досудебное расследование по факту госизмены.
ForUm

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