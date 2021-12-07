Количество погибших в результате столкновения грузовика с маршрутным автобусом селе Брусилов Черниговского района возросло до 13 человек, еще 6 травмированы, сообщила пресс-служба ГосЧС.

«В результате ДТП вблизи с.Брусилов, Черниговской области, на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч, предварительно погибли 13 человек и 6 человек травмированы», - говорится в сообщении в Facebook.

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К ликвидации последствий ДТП от ГСЧС привлечены 30 человек и 13 ед. техники.

Как сообщал ForUm, во вторник, 7 декабря, около 7:55, вблизи села Брусилов Черниговского района на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом «Чернигов-Сосница».