Американская сторона активно контактирует с союзниками по поводу присутствия российских войск вблизи Украины, однако каждая страна в итоге сама будет решать, как реагировать в случае конфликта Москвы с Киевом, заявил в понедельник представитель Пентагона Джон Кирби.

«Мы консультируемся с нашими союзниками и партнерами, в особенности с союзниками по НАТО», - сказал он на брифинге, передает Интерфакс-Украина.

«Речь о суверенных странах. В итоге они должны будут сами решать, в какой степени реагировать (в случае конфликта России с Украиной, – ред.)», - добавил Кирби.

«Мы все еще считаем, что есть возможность для дипломатического решения», - добавил он, говоря о разногласиях между Москвой и Киевом.

Ранее Financial Times сообщил, что США убедили ЕС и НАТО в угрозе России для Украины.