Союзники США в Европейском союзе и НАТО поддержали выводы американской разведки о том, что Россия может вторгнуться на территорию Украины, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Собеседники издания рассказали, что американская сторона в начале ноября перед саммитом НАТО предоставила широкий объем разведданных. До этого некоторые страны ЕС сомневались в убедительности доказательств Вашингтона по поводу возможного введения российских войск в Украину, передает Радио Свобода.

Financial Times пишет, что изменить мнение союзников смогли предоставленные сведения о концентрации российских войск вблизи украинской границы.

Союзники США в Европейском союзе и НАТО поддержали выводы американской разведки о том, что Россия может вторгнуться на территорию Украины, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Собеседники издания рассказали, что американская сторона в начале ноября перед саммитом НАТО предоставила широкий объем разведданных. До этого некоторые страны ЕС сомневались в убедительности доказательств Вашингтона по поводу возможного введения российских войск в Украину.

Financial Times пишет, что изменить мнение союзников смогли предоставленные сведения о концентрации российских войск вблизи украинской границы.

Как сообщает FT, решение США поделиться своими разведывательными данными с европейскими государствами и обнародовать публичные предупреждения следует из надежды Вашингтона укрепить западную поддержку новых санкций против России и подчеркнуть стоимость любой агрессии для Москвы.

Ранее ряд американских и немецких СМИ со ссылкой на источники в разведке писали о том, что в начале года Россия может начать масштабное вторжение на территорию Украины, возможно с целью устранения действующей власти в Киеве или захвата территории. О подобных данных разведки сообщало и Минобороны Украины.

В Москве такие планы отрицают и заявляют, что Россия имеет право размещать войска на своей собственной территории по своему усмотрению. Кремль назвал публикации в западных СМИ «спецоперацией по нагнетанию ситуации вокруг Украины с переводом ответственности на Россию».