также в разделеОбщество
Укрзализныця назначила 2 дополнительных поезда в Польшу 10
ГБР расследует попытку скрыть полицейское ДТП в Одессе 9
На госпитализацию пациентов с COVID-19 будет потрачено на 5 млрд грн больше плана 7
Мэр Полтавы за «братоубийственную» войну угодил в базу «Миротворца» 15
НАПК проверит информацию о незадекларированном доме Кивы 10
Минздрав сообщил о регистрации в Украине инновационного препарата против туберкулеза 11
ЕС готовится ввести санкции против главы ЧВК «Вагнера» 14
Суд восстановил на работе невакцинированную учительницу 14
В Крыму нашли мертвым главу представительства «Аэрофлота» 24
Киевский апелляционный суд разрешил задержать Поклонскую 16
Оккупанты перебрасывают на передовую артиллерию, танки и снайперов 38
«Киборгу» Петру Полицяку присвоено звание Героя Украины посмертно 16
Поджег и выложил фото: Суд вынес приговор юноше, поджегшем флаг Украины 21
В Украине не планируют усиливать карантин на новогодние праздники 12
СМИ: Украина попросила у США оружие, в частности «афганское» 44
6 декабря. Картина дня 60
Полиция задержала «апостола», «заминировавшего» Офис президента 16
FT: США убедили ЕС и НАТО в угрозе России для Украины 24

Люди, переболевшие COVID-19, могут вакцинироваться на 28-й день после выздоровления, разъяснил заведующий отделом стратегии иммунизации Центра общественного здоровья Минздрава Украины Александр Заика.

«Если вы переболели ковидом вам все равно нужно вакцинироваться. Неизвестно, сколько будет длиться иммунитет после перенесенной болезни. Нет случаев, когда вакцинация после болезни повредила человеку. Но есть исследование, что невакцинированные люди, перенесшие ковид, имеют вдвое больший риск заболеть, чем вакцинированные», - сказал он

«Если вы заболели коронавирусной болезнью, и после болезни прошло 28 дней – вакцинируйтесь. Если вы получили первую дозу вакцины от коронавирусной болезни и заболели ководом, подождите 28 дней и получите вторую дозу», - пояснил Заика.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги