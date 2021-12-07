Люди, переболевшие COVID-19, могут вакцинироваться на 28-й день после выздоровления, разъяснил заведующий отделом стратегии иммунизации Центра общественного здоровья Минздрава Украины Александр Заика.

«Если вы переболели ковидом вам все равно нужно вакцинироваться. Неизвестно, сколько будет длиться иммунитет после перенесенной болезни. Нет случаев, когда вакцинация после болезни повредила человеку. Но есть исследование, что невакцинированные люди, перенесшие ковид, имеют вдвое больший риск заболеть, чем вакцинированные», - сказал он

«Если вы заболели коронавирусной болезнью, и после болезни прошло 28 дней – вакцинируйтесь. Если вы получили первую дозу вакцины от коронавирусной болезни и заболели ководом, подождите 28 дней и получите вторую дозу», - пояснил Заика.