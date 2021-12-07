Глава Пентагона Ллойд Остин провел в понедельник встречу с руководителями оборонного ведомства США для обсуждения ситуации вокруг Украины, характеризующейся дальнейшим наращиванием военного контингента со стороны России.

Об этом заявил во время брифинга в Пентагоне спикер оборонного ведомства Джон Кирби, передает Укринформ.

«Я могу сказать, что министр обороны сегодня утром присутствовал на встрече с ключевыми руководителями министерства, в том числе с председателем Объединенного комитета начальников штабов (генералом Марком Милли – ред.), а также командующим Европейским командованием генералом Уолтерсом, чтобы обсудить ситуацию в Украине и, конечно, в западной части России», – сообщил Кирби.

При этом представитель Пентагона отметил, что не будет вдаваться в детали разведывательных оценок ситуации. В то же время он подчеркнул, что министр обороны США вместе с военным и политическим руководством страны подробно информированы о том, что происходит вокруг Украины.

«Мы продолжаем видеть дополнительный потенциал, который президент Путин продолжает увеличивать - дополнительный военный потенциал - в западной части своей страны и вокруг Украины», - подчеркнул официальный представитель Пентагона.

Напомним, накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что количество войск РФ возле украинской границы может увеличиться до 175 тысяч.