Глава Пентагона Ллойд Остин провел в понедельник встречу с руководителями оборонного ведомства США для обсуждения ситуации вокруг Украины, характеризующейся дальнейшим наращиванием военного контингента со стороны России.
Об этом заявил во время брифинга в Пентагоне спикер оборонного ведомства Джон Кирби, передает Укринформ.
«Я могу сказать, что министр обороны сегодня утром присутствовал на встрече с ключевыми руководителями министерства, в том числе с председателем Объединенного комитета начальников штабов (генералом Марком Милли – ред.), а также командующим Европейским командованием генералом Уолтерсом, чтобы обсудить ситуацию в Украине и, конечно, в западной части России», – сообщил Кирби.
При этом представитель Пентагона отметил, что не будет вдаваться в детали разведывательных оценок ситуации. В то же время он подчеркнул, что министр обороны США вместе с военным и политическим руководством страны подробно информированы о том, что происходит вокруг Украины.
«Мы продолжаем видеть дополнительный потенциал, который президент Путин продолжает увеличивать - дополнительный военный потенциал - в западной части своей страны и вокруг Украины», - подчеркнул официальный представитель Пентагона.
Напомним, накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что количество войск РФ возле украинской границы может увеличиться до 175 тысяч.
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