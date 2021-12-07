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Ужесточение карантина на новогодние праздники не планируется, заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире «24 канала».

«Украина уже находится в адаптивном карантине, и к новогодним праздникам введение дополнительных ограничений не планируется», - отметил он.

Министр напомнил, что в прошлом году в этот период времени была новая волна.

«Правда, мы тогда после праздников вводили карантинные ограничения, это позволило нам волну оттянуть во времени», - сказал Ляшко.

«Призываю праздновать новогодние праздники в безопасности. В изоляции с родными, а также полным курсом вакцинации. Это позволит оптимистично смотреть в новую волну», - сказал он.
ForUm

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