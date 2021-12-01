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Президент Владимир Зеленский анонсировал введение экономического паспорта украинца – счетов для детей, на которых будут накапливаться средства от уплаты за использование недр, и которые дети смогут использовать на образование или жилье после достижения совершеннолетия.

Об этом он заявил в ежегодном послании в Верховной Раде 1 декабря, передает Украинская правда.

«До 10 декабря впервые за всю историю я внесу законопроект об экономическом паспорте украинца. В соответствии с ним эти средства – плата за использование наших недр – будут накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины. По достижении совершеннолетия дети могут использовать эти накопления для получения образования или покупки собственного жилья», - заявил Зеленский. 

Президент отметил, что средства на «экономическом паспорте украинца» появятся благодаря принятому 30 ноября налоговому закону №5600, который увеличивает плату за использование природных ресурсов.

По словам Зеленского, благодаря этим двум законам «наконец-то наши олигархи станут настоящими инвесторами в будущее наших детей».
ForUm

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