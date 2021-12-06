По состоянию на 6 декабря новый штамм коронавируса «Омикрон» не зафиксирован на территории Украины.

Об этом шла речь во время селекторного совещания по предотвращению распространения коронавирусной болезни на территории Украины под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

Отмечается, что по информации Министерства здравоохранения на 6 декабря штамм Омикрон в Украине не выявлен. Со своей стороны премьер-министр дал задание главе Минздрава ежедневно обновлять информацию о новом штамме.