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В рамках спецоперации «Полесье» патруль в составе военнослужащих Волынского отряда и сотрудников районного управления полиции Ковеля в пограничье обнаружили автомобиль с незаконно срубленными деревьями.

Грузовик Volvo правоохранители остановили для проверки вблизи села Пища, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

В машине находилось более 400 деревьев сосны и около десятка елок. У 43-летнего водителя не было должным образом оформленных документов на груз. Кроме того, на стволах отсутствовали необходимые бирки.

Незаконно срубленные сосны и ели, а также автомобиль, которым их перевозили, установленным порядком доставили на штрафплощадку.

По этому факту внесены сведения в ЕРДР по ст. 246 УКУ «Незаконная порубка или незаконная перевозка хранения, сбыт леса».
ForUm

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