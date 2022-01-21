также в разделеЭкономика
НБУ предупредил о необходимости повышения тарифов 8
В Украине утвердили новый порядок консервации земель 15
НБУ повысил учетную ставку до 10% годовых 19
АМКУ проверит продажу «Крымского титана» Фирташа россиянам 43
АМКУ расследует продажу Нафтогазом дешевого газа для облгазов Фирташа 14
Курсовые колебания в январе: НБУ указывает на «психологический фактор» 18
ЕС снял ограничения на ввоз продукции птицеводства из Украины 14
СМИ: Киев начал передарбитражные консультации с ЕС из-за нарушения Польшей СА 30
Газпром не бронировал на февраль дополнительный транзит через Украину 27
В Украине существенно выросли цены на свинину 37
В 2022 году украинцы будут платить налог на машину по новым правилам 210
Госпродпотребслужба: Отказ продавца принять оплату картой - нарушение прав потребителей 14
Новый украинский авиаперевозчик приостановил перелеты 30
Марунич: Правительство создало коррупционный механизм на газовом рынке 261
«Перспективы хмурые»: Всемирный банк дал прогноз на 2022 год 252
Кабмин ограничил наценку на вермишель только украинского производства 17
Минэкономики повысило предельные цены на бензин и дизтопливо 512
Кабмин утвердил порядок проведения «газовых аукционов» для производителей социально значимых продуктов 21

Министерством сельского хозяйства Республики Индонезия возобновлена ​​аккредитация Одесской пограничной государственной контрольно-токсикологической лаборатории по продовольственной безопасности и Одесской региональной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы сроком на 3 года. Тем самым гарантированы дальнейшие бесперебойные поставки украинской сельскохозяйственной продукции, прежде всего, пшеницы, на рынок Индонезии, сообщили ForUm'у в пресс-службе Госпродпотребслужбы.

Принятие этого решения стало возможным благодаря согласованной координации действий дипломатов МИД, специалистов Госпотребслужбы и индонезийской стороны.

 «Принятое решение позволяет нашим экспортерам осуществлять поставки сельскохозяйственной продукции в Республику Индонезия в течение следующих трех лет. Спасибо коллегам за совместную работу», - отметила председатель Госпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Напомним, Госпродслужба, Министерство иностранных дел, Минэкономики совместно работают над открытием новых рынков для украинского экспорта, оказывая поддержку производителям и устраняя технические препятствия в торговле, а также обеспечивая государственные гарантии соблюдения требований стран-партнеров.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги