Министерством сельского хозяйства Республики Индонезия возобновлена ​​аккредитация Одесской пограничной государственной контрольно-токсикологической лаборатории по продовольственной безопасности и Одесской региональной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы сроком на 3 года. Тем самым гарантированы дальнейшие бесперебойные поставки украинской сельскохозяйственной продукции, прежде всего, пшеницы, на рынок Индонезии, сообщили ForUm'у в пресс-службе Госпродпотребслужбы.

Принятие этого решения стало возможным благодаря согласованной координации действий дипломатов МИД, специалистов Госпотребслужбы и индонезийской стороны.

«Принятое решение позволяет нашим экспортерам осуществлять поставки сельскохозяйственной продукции в Республику Индонезия в течение следующих трех лет. Спасибо коллегам за совместную работу», - отметила председатель Госпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Напомним, Госпродслужба, Министерство иностранных дел, Минэкономики совместно работают над открытием новых рынков для украинского экспорта, оказывая поддержку производителям и устраняя технические препятствия в торговле, а также обеспечивая государственные гарантии соблюдения требований стран-партнеров.