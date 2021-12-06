Следователи сообщили о подозрении задержанного за смертельное ранение мужчины в Николаевском районе, сообщила пресс-служба облполиции.

Ранее сообщалось, что 4 декабря за пределами села Михайловка на территории Николаевского района 44-летний мужчина получил огнестрельное ранение в грудь, в результате чего погиб.

На месте происшествия полицейские выяснили, что потерпевший экс-военный, приехал на охоту вместе со знакомыми, действующими военнослужащими. Ранение мужчина получил, когда один из присутствующих произвел выстрел и попал в пострадавшего.

По данному факту было начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство». Охотничье ружье правоохранители изъяли. 48-летний гражданин, смертельно ранивший пострадавшего, был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

Следователи отделения полиции №5 Николаевского районного управления сообщили задержанному о подозрении. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до пятнадцати лет тюрьмы. Расследование продолжается, процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет Николаевская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере.