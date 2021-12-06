Контрразведка СБУ в ходе спецоперации в Донецкой области установила местонахождение и задержала еще одного боевика. Им оказался стрелок незаконной вооруженной группировки «Сомали», сообщил пресс-центр ведомства.
Задержан местный житель, который присоединился к незаконным вооруженным формированиям в декабре 2018 года.
По данным следствия, злоумышленник входил в состав штурмового подразделения НВФ т.н. «ДНР», оказывавшего вооруженное сопротивление украинским военным, задействованным в операции Объединенных сил в районе н.п. Широкая Балка, Пикузы (кол. Коминтерново), Доломитное Донецкой области.
Впоследствии злоумышленник покинул ряды боевиков и тайно вернулся на подконтрольную украинским властям территорию, где пытался избежать правосудия.
Во время обысков по месту его нахождения правоохранители обнаружили:
- «военный билет ДНР»;
- средства связи с доказательствами противоправной деятельности.
Кроме того, подозреваемый предоставил обличительные показания относительно кадровых военнослужащих ВС РФ, находящихся на должностях советников и осуществляющих непосредственное руководство незаконными вооруженными формированиями.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности.
Операция по разоблачению злоумышленника осуществлялась при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.
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