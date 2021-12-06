Контрразведка СБУ в ходе спецоперации в Донецкой области установила местонахождение и задержала еще одного боевика. Им оказался стрелок незаконной вооруженной группировки «Сомали», сообщил пресс-центр ведомства.

Задержан местный житель, который присоединился к незаконным вооруженным формированиям в декабре 2018 года.

По данным следствия, злоумышленник входил в состав штурмового подразделения НВФ т.н. «ДНР», оказывавшего вооруженное сопротивление украинским военным, задействованным в операции Объединенных сил в районе н.п. Широкая Балка, Пикузы (кол. Коминтерново), Доломитное Донецкой области.

Впоследствии злоумышленник покинул ряды боевиков и тайно вернулся на подконтрольную украинским властям территорию, где пытался избежать правосудия.

Во время обысков по месту его нахождения правоохранители обнаружили:

«военный билет ДНР»;

средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Кроме того, подозреваемый предоставил обличительные показания относительно кадровых военнослужащих ВС РФ, находящихся на должностях советников и осуществляющих непосредственное руководство незаконными вооруженными формированиями.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности.

Операция по разоблачению злоумышленника осуществлялась при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.