Комитет избирателей проанализировал темпы выполнения предвыборной программы Зеленского в 2021 году. По данным КИУ за год Владимир Зеленский выполнил всего 3 обещания по избирательной программе. В частности, речь идет о таких пунктах программы:

– «СБУ не будет заниматься экономическими преступлениями»

В январе 2021 г. Верховная Рада приняла Закон о создании Бюро экономической безопасности Украины, к которой отойдут экономические функции СБУ. Бюро экономической безопасности Украины — центральный орган исполнительной власти, на который возлагаются задачи противодействия правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства.

- «Мы введем одноразовую «нулевую декларацию» для бизнеса»

15 июня 2021 г. был принят соответствующий Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о стимулировании детенизации доходов и повышении налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами причитающихся им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет». Законом предусмотрена возможность представления т. н. «нулевой декларации».

- «Только Народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии»

26 января 2021 Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом законопроекте о всеукраинском референдуме, внесенном Зеленским.

Всего в программе Зеленского 30 обещаний, из которых на сегодняшний день полностью или частично выполнено 9 обещаний. Среди других реализованных пунктов: запуск рынка земли (2020 г.), открытые списки на выборах в ВР (2019 г.), снятие депутатской неприкосновенности (2019 г.), закон об импичменте (2020 г.), запуск «Действия» (2020 г.), рост темпов строительства дорог.

Несмотря на выполнение части обещаний, 2/3 избирательной программы до сих пор не реализовано. В частности, не выполнены следующие положения программы:

- переход на обеспечение своих потребностей за счет собственных энергетических ресурсов,

- голосование на выборах с помощью сети Интернет,

- принятие закона об отзыве народного депутата,

- лишение мандата за депутатские прогулы,

- институт мировых судей, избираемых народом,

- замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал,

- обеспечение устойчивого режима прекращения огня,

- существенное повышение заработной платы для учителей и врачей,

- введение обязательного бесплатного ежегодного медицинского осмотра,

- переход от солидарной к накопительной пенсионной системе,

- введение экономического паспорта украинца,

- восстановление аэропортов в каждом областном центре

«Ключевые обещания из избирательной программы Зеленского пока не выполнены (в сфере безопасности и обороны, энергетики, социальной защиты). Несмотря на прогресс в определенных направлениях, общие темпы выполнения программы невысоки. Если выполнять по 3-4 обещания ежегодно, то Зеленскому понадобится еще 5-7 лет, чтобы довести программу до конца», - подытожил председатель КИУ Алексей Кошель.