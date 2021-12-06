Правоохоронці виявили організаторів групи жінок, які тривалий час здійснювали збір і крадіжку персональних відомостей клієнтів та членів їхніх родин.

За даними ГУНП, двоє громадян України 1978 та 1984 р.н. в листопаді 2014 р. організували групу, що має ознаки агентурної мережі з метою заволодіння масивами персональних відомостей.

Оперативна робота зі зверненнями постраждалих громадян щодо шахрайських дій з використанням їхніх персональних відомостей привела до виявлення злочинної групи. Було встановлено, що організатори залучали до справи жінок привабливої зовнішністі, певного психологічного профілю, що мали потребу у коштах. Їм сплачували перебування у нічних, спортивних клубах, ресторанах, місцях дозвілля чоловіків. Організатори залучали відповідних фахівців з навчання тому як встановлювати фізичний контакт, вести спілкування, взаємодіяти з використанням фото і відео еротичного змісту під час листування, використовувати хімічні елементи психотропного та наркотичного характеру та ін.

За зразком славнозвісної групи Алекса Леслі, дівчатам такі завдання видавали за азартну гру, з нарахуванням балів, рейтингами й фінансовими заохоченнями в залежності від них, обіцянками вигідно влаштувати шлюбне життя в подальшому. Жінок змушували входити в довіру к 2-3 чоловікам і «вести» їх. Особливий інтерес, за відомостями правоохоронців, для зловмисників становили іноземці, заможні клієнти, публічні люди та члени їх родин.

Всі відомості – фото банківських карт, документів, паспортів, зміст розмов зі згадуванням публічних осіб Дніпра, фотографії інтимного змісту, бази електронних адрес, контакти та інше – організатори використовували різними шляхами для особистого збагачення, в 7 встановлених епізодах – з елементами шантажу. Здійснювалися контакти і виїзди на тимчасово окуповані теріторії.

Наразі в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України затримано двох осіб, їм оголошено підозру в здійсненні протиправних дій, триває досудове розслідування. Вживаються заходи для встановлення всього кола причетних та постраждалих осіб.

Раніше в Одесі шахрайки злочинним шляхом заволоділи 250 тис у.о. громадянина Британії.

А в Дніпрі затримали трьох іноземців, що грабували квартири.