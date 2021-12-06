Отчим задержанной в Беларуси россиянки Софии Сапеги Сергей Дудич подтвердил факт предъявления обвинения своей падчерице, а также отметил, что та находится в крайне подавленном психологическом состоянии.

«Все, что написали про обвинения - правда. В пятницу были следственные действия и встреча с консулом. Ей грозит 6 лет тюрьмы», - приводит его слова Интерфакс.

Также Дудич отметил крайне подавленное состояние девушки, которая рассчитывала, что следствие завершится другим образом.

«Она очень подавлена этим обвинением. Рассчитывала на соглашение со следствием, помощь России, экстрадицию, и что дело до суда вообще не дойдет. Но, видимо, что-то пошло не так», - предположил он.

Отчим Сапеги отметил, что сейчас не видит другого выхода, кроме ожидания суда в Беларуси. Того же мнения, по словам Дудича, придерживается и консул.

Ранее в воскресенье русская служба «Би-би-си» сообщила, что Сапеге предъявлено окончательное обвинение.

Основная статья, по которой обвиняют Сапегу, - ч. 3 ст. 130 УК Белоруссии (разжигание вражды). Ей грозит шесть лет тюрьмы - это минимальный срок по этой статье с учетом заключенного Сапегой досудебного соглашения со следствием.

Как сообщалось, 23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим рейсом создатель информационного портала Nexta, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, была также задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

После инцидента с самолетом Европейский Совет решил применить дополнительные индивидуальные санкции против должностных лиц и государственных учреждений Беларуси, а также ограничительные меры против экономики страны.