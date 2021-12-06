ДТП в Житомирской области уничтожило семью и унесло жизни трех человек — отца и детей — мальчиков 2010 и 2016 годов рождения. Мать с тяжелыми травмами борется за жизнь в больнице, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

В 17:41 на 141 км трассы М-06 «Киев — Чоп», предварительно, женщина-водитель, управляя авто Daewoo Lanos, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовым автомобилем Daf. В результате ДТП трое пассажиров погибли на месте происшествия.

«Что обусловило такие последствия?

По меньшей мере:

⁃ Выезд на встречную полосу движения, не убедившись в безопасности маневра;

⁃ Ремни безопасности не пристегнуты;

⁃ Детские кресла отсутствуют;

⁃ Летняя резина.

«Лоб в лоб» - именно эти ДТП одни из самых страшных на дорогах. Как правило, пострадавшие и погибшие – их неотъемлемые спутники», - отметил полицейский.

Очень часто даже при условии соблюдения правил личной безопасности после таких ДТП не выживают.

«Поэтому, совершая маневр с выездом на встречную полосу, три раза убедитесь, действительно ли это безопасно и сможете ли вы завершить этот маневр вовремя.

Если есть сомнения хотя бы чуть-чуть — лучше не выезжайте за встречную. Сделайте это позже, когда будет безопасно. Приедете на 10 минут позже, они не стоят вашей жизни и жизни ваших близких», - резюмировал Белошицкий.