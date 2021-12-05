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За январь-ноябрь 2021 чистые поступления в госбюджет от коммерческой деятельности управляющих арестованными активами АРМА составили 38,6 млн грн, за январь-октябрь получив 143,1 миллиона бюджетных средств на свою деятельность.

Как пишет Европейская правда, об этом говорится в сообщении ведомства.

В госбюджете 2021, согласно ГКСУ, предусмотрено 273,9 миллиона на АРМА, а по состоянию на октябрь из них израсходовано 143,1 миллиона.

"Следует отметить, что достигнутый показатель превышает совокупные поступления в бюджет за все предыдущие годы деятельности АРМА. Так, в 2018 году доходы составили 9 млн. грн., в 2019 – 12 млн. грн.", - отметили там.

Кроме того, второй месяц подряд поступления в государственный бюджет от управления арестованными активами доходят до рекордных показателей в месячном разрезе. В частности, на 1 декабря доходы составили 5,7 млн грн, что на 32% больше по сравнению с доходами в октябре.

Там также отметили, что указанные средства являются поступлениями только от одного способа управления активами, осуществляемыми АРМА, поэтому сюда не входят средства от реализуемого на торгах имущества, переданные Агентству арестованные средства, размещенные на банковских счетах, а также расходы, осуществляемые для восстановления и улучшение экономических свойств активов.

"Эти расходы, как правило, существенно превышают суммы доходов в бюджет и позволяют не только хранить арестованное имущество, но и генерировать доходы для государства от коммерческого использования", - резюмировали там.
ForUm

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