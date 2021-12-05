Голова фракції Європейської народної партії (ЄНП) в Європарламенті Манфред Вебер (Manfred Weber) застеріг від військової ескалації конфлікту на тлі скупчення російських військ на кордоні з Україною. На його переконання, в разі агресивних дій Росії проти України новий уряд Німеччини має згорнути суперечливий газопровід "Північний потік-2". Таку думку він висловив в інтерв'ю німецькій газеті Bild am Sonntag, опублікованому в неділю, 5 грудня, пише DW.

"Якщо Путін застосує зброю, тоді газопроводу "Північний потік-2" кінець. Введення в експлуатацію було б тоді виключено", - заявив євродепутат. За його словами, майбутній уряд Німеччини "має чітко назвати" таку ціну можливого російського вторгнення.

На думку Вебера, наявна ситуація є перевіркою "для НАТО і всього західного співтовариства". Важливо, що НАТО дав зрозуміти, що Росія заплатить високу ціну, якщо вчинить щось проти України, заявив він. "Ситуація дуже тривожна, не можна виключати ескалацію війни на Сході України", - вважає Вебер.

Ескалація довкола України

Останнім часом повідомлялося про скупчення російських військ біля українських кордонів. За даними західної та української розвідки, нинішня ситуація може свідчити про підготовку Росії до наступу вже цієї зими. Як заявив напередодні міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня. За його даними, Росія може задіяти понад 94 тисячі військових для ескалації. Водночас американська розвідка заявляє про 175 тисяч військових, яких потенційно може задіяти РФ для наступу.

Міністр оборони України Резніков напередодні застеріг, що у разі повномасштабного наступу в Європі опиниться від трьох до п'яти мільйонів українських біженців. У НАТО та ЄС неодноразово висловлювали стурбованість нарощенням військ і закликають Росію до дипломатії. У Кремлі натомість заперечують інформацію про підготовку ймовірного нападу.

Президент США Джо Байден раніше повідомив, що готує заходи для ускладнення Росії реалізації ймовірних планів військового вторгнення в Україну. На 7 грудня запланований віртуальний саміт Байдена та російського президента Путіна, під час якого йтиметься про Україну.