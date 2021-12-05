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США готовы обеспечить Украину всем необходимым для того, чтобы она имела возможность защищать свою территории.

Как пишет Украинская правда, такое заявление сделал министр обороны США Ллойд Остин на конференции в фонде Рональда Рейгана.

Остин в очередной раз заявил об обеспокоенности Вашингтона тем, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. Он сказал, что США готовы "оказать помощь Украине в защите ее суверенной территории".

По его словам, Соединенные Штаты готовы обеспечить Киев тем, что необходимо для защиты.

Остин отметил, что для этого Соединенные Штаты будут искать различные формы поддержки, подчеркнув, что в нынешней ситуации "существует пространство для дипломатии и работы лидеров", однако не стал сообщать детали.

Напомним, президент США Джо Байден в ходе разговора по видеосвязи с Путиным во вторник, 7 декабря, поднимет тему Украины.

Ранее Байден заявил, что готовит набор инициатив, чтобы не допустить планов российского вторжения на территорию Украины, и подчеркнул, что не принимает ничьих "красных линий".

По данным немецкого издания Bild, Россия рассматривает план захватить две трети территории Украины, включительно с Киевом.
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