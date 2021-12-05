В сентябре 2021 года Кабмин сократил число студентов, которые могут получать стипендию до 30-35% от общего числа учащихся в учебном заведении. Точное количество получателей стипендии должны определять непосредственно в руководстве заведения, пишет Today.ua.

В новом постановлении от 2 декабря Кабмин внес некоторые правки. Теперь квоту получателей стипендии решено увеличить до 40−45%. Пункт о том, что стипендию могут получать только студенты, которые обучаются на дневной форме за счет бюджета и показывают хорошие результаты в рейтинге успешности, остался неизменным.

Что касается размера стипендий, то они будут увеличены. С 1 января 2022 года академическая стипендия для учащихся заведений профессионального (профессионально-технического) образования составит 1250 гривен (сейчас — 490 гривен). В заведениях предвысшего образования выплаты студентам увеличат с 980 до 1510 гривен. Учащиеся высших учебных заведений будут получать стипендию в размере 2000 гривен (сейчас — 1300 гривен).