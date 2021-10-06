В среду, 6 октября, Кабинет министров Украины поддержал инициативу Министерства иностранных дел, которая упрощает порядок оформления въездных украинских виз для иностранных студентов, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД..

«Стратегия внешнеполитической деятельности предусматривает популяризацию имиджа Украины в мире, в частности как страны с качественным образованием. Мы упрощаем порядок оформления виз, чтобы существенно больше иностранных студентов прибывали в Украину, оставляли больше денег в украинской экономике, а затем возвращались домой с положительным отношением к нашему государству. То есть увеличение количества иностранных студентов также позволяет в перспективе расширить сеть друзей Украины в мире», - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Упрощенный порядок предусматривает, что посольства и консульства Украины за рубежом будут выдавать студентам визы на основании электронных приглашений на учебу.

«Страны мира сегодня борются за иностранных студентов, пытаются привлечь их выгодными условиями. Конкуренция понятна, ведь речь идет о больших деньгах для экономики и инвестиции в имидж страны. Сегодня мы сделали важный шаг, который повысит конкурентоспособность Украины в этой глобальной борьбе», - отметил министр.

Кулеба добавил, что новая процедура воплощается в жизнь совместно с другими ведомствами в рамках утвержденного правительством Украины экспериментального проекта по организации набора в учреждения высшего образования и обучение (стажировка) иностранцев и лиц без гражданства с использованием Единой межведомственной информационной системы.

Упрощенный порядок оформления виз для иностранных студентов вступит в силу после завершения внедрения межведомственной системы. МИД Украины дополнительно сообщит точную дату, когда новый порядок оформления виз вступит в действие.