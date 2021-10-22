Министерство образования и науки Украины рекомендует вузам и учреждениям передвысшего, высшего и последипломного образования с 25 октября по 15 ноября 2021 перейти на дистанционное обучение, сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

«Поскольку эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в стране ухудшается, после соответствующих консультаций с Минздравом МОН рекомендует ввести дистанционное обучение с 25 октября по 15 ноября заведениям профессионального передвысшего, высшего, последипломного образования всех форм собственности и сфер управления», - написал он.

Что касается обучения в школах со следующей недели, то оно будет организовано с учетом эпидемической ситуации в каждом отдельном регионе.

«Призываю всех педагогов, соискателей образования и их родителей относиться к ситуации с распространением COVID-19 крайне ответственно. Вакцинироваться, то есть защитить себя от высоких рисков заболевания, сегодня может каждый! Каждый педагог может быть примером для своих коллег и родных, которые еще медлят с этим решением», - призвал Шкарлет.