Новые правила карантина и 30-дневный срок действия желтых Covid-сертификатов начнут действовать уже завтра, 6 декабря 2021 года. Как пишет Главком, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

«С 6 декабря, то есть с понедельника, в Украине начнут действовать новые правила карантина, которые правительство приняло на прошлой неделе. Коснутся они, в первую очередь, невакцинированных украинцев. Теперь посещать общественные учреждения при желтом уровне эпиднебезопасности смогут только те, кто получил по крайней мере одну дозу прививки против Covid-19 и имеет соответствующий документ: желтый Covid-сертификат или справку формы о63-О», – отметили в Министерстве здравоохранения.

Также эта норма будет распространяться и на сотрудников общественных заведений. Для обслуживания посетителей и клиентов, работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов придется иметь по крайней мере одну прививку против Covid-19.

В то же время, по-прежнему для посещения общественных заведений можно будет использовать отрицательный тест, действующий 72 часа, или Covid-сертификат о выздоровлении.

С 6 декабря даже при желтом уровне эпидемиологической опасности общественные заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе работников, не имеющих одного из перечисленных документов.

Для работы и посещения общественных учреждений при красном уровне эпидемиологической опасности необходимо иметь только документ о получении полного курса вакцинации, отрицательный тест или сертификат о выздоровлении.

С понедельника также будет уменьшен срок действия желтых Covid-сертификатов: со 120 дней, как это сейчас, до 30 дней.