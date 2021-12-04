также в разделеПроисшествия
В Украине более 13 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом 11
The Washington Post: Кремль планирует наступление на Украину на нескольких фронтах 238
СМИ: В Италии нашли мертвой 43-летнюю украинку 20
Под Львовом горит храм 13
Во Львове внезапно умер директор Дома ученых, где проходила скандальная вечеринка блогеров 59
На Киевщине незаконно добыли 500 тысяч тонн песка на 100 миллионов 14
В Кривом Роге из-за обвала в шахте погиб горняк 11
Снайпер боевиков убил 21-летнего военного из Краматорска 22
ДТЭК не пустил экологов на Бурштынскую ТЭС после аварии 32
Боевики совершили 6 обстрелов на Донбассе, ранен военный 8
На Донетчине в многоэтажке произошел взрыв 23
На Донбассе помощник нардепа сломал челюсть местному депутату 29
На Донбассе погиб военный 17
В Кривом Роге сбили маму с ребенком, женщина погибла 19
В Украине за сутки – 13 531 новый случай COVID-19 64
В Украине за сутки – почти 12 тысяч новых случаев COVID-19 17
В СИЗО умерла девушка, приговоренная к 15 годам за убийство инструктора тира 70
Под Черниговом спасатель застрелил на охоте патрульного 19

В Закарпатской области резко выросло число инфицированных коронавирусом. Среди них много тяжелых пациентов.

Как рассказал в интервью OBOZREVATEL врач из областной инфекционной больницы, который пожелал не афишировать своего имени, в медучреждениях растет число пациентов, которые очень быстро "сгорают".

"По сравнению с прошлой зимой, когда мы с ног валились, просто засыпали на работе, осень была относительно легкой. Мы удивлялись, что Закарпатье, которое первым принимало на себя удар, так легко отделалось. Хотя и осознавали, что волна коронавируса в этот раз в Украине началась с востока и юга из-за России", – сказал медик.

Он же считает, что эта волна теперь дошла до Закарпатья.

По его словам, ситуацию усугубляет и то, что в Европе также растет число инфицированных коронавирусом. Более того, на западе ожидают рост заболевания вызванного штаммом Омикрон.

"Не удивлюсь, если Омикрон у нас появится в ближайшее время", – заявил врач.

Доктор отметил, что на Закарпатье существуют очень сильные антивакцинаторские настроения. Против прививок выступают даже некоторые работники здравоохранения и местные депутаты, заявления которых "сбивают с толку местных жителей".

Медики области считают, что число больных инфекцией будет только расти. Всплеск заболевания медики ожидают после новогодних праздников, когда в регион приедут заробитчане, люди перестанут придерживаться социальной дистанции и начнут активно ходить друг к другу в гости.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги