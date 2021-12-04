Кабинет министров утвердил положение о программно-аппаратном комплексе "Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента" (АИКОМ).

Это значит, что школы смогут ввести электронный документооборот.

Речь идет, в частности, о е-дневниках и е-журналах. Как пишет CRIMEZONE, о решении правительства сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram- канале.

Как отметил депутат, решение Кабмина позволит:

ввести электронные журналы и дневники в школах;

начать электронный документооборот;

автоматизировать работу по сбору и проработке данных от учебных заведений.

Это станет возможным благодаря тому, что Кабмин утвердил положение о программно-аппаратном комплексе "Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента", уточнил Алексей Гончаренко.

В положении отмечается, что комплекс предназначен для использования следующими учебными заведениями:

дошкольными;

внешкольными;

общего среднего образования;

профессиональной (профессионально-технической);

профессионального высшего образования.

Комплекс будет использоваться для, в частности: