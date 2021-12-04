Кабинет министров утвердил положение о программно-аппаратном комплексе "Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента" (АИКОМ).
Это значит, что школы смогут ввести электронный документооборот.
Речь идет, в частности, о е-дневниках и е-журналах. Как пишет CRIMEZONE, о решении правительства сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram- канале.
Как отметил депутат, решение Кабмина позволит:
- ввести электронные журналы и дневники в школах;
- начать электронный документооборот;
- автоматизировать работу по сбору и проработке данных от учебных заведений.
Это станет возможным благодаря тому, что Кабмин утвердил положение о программно-аппаратном комплексе "Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента", уточнил Алексей Гончаренко.
В положении отмечается, что комплекс предназначен для использования следующими учебными заведениями:
- дошкольными;
- внешкольными;
- общего среднего образования;
- профессиональной (профессионально-технической);
- профессионального высшего образования.
Комплекс будет использоваться для, в частности:
- накопление, хранение и автоматическая обработка образовательной статистики;
- ведение учета детей дошкольного и школьного возраста (для работы сервиса зачисления, отчисления и перевода учащихся);
- формирование перечня учебников, заказывающих учебные заведения;
- ведение учета заведений дошкольного образования (для работы сервиса записи в сады);
- ведение электронных классных журналов, дневников и электронного документооборота;
- ведение финансовой отчетности заведений.
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