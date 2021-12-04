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Кабинет министров утвердил положение о программно-аппаратном комплексе "Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента" (АИКОМ).

Это значит, что школы смогут ввести электронный документооборот.

Речь идет, в частности, о е-дневниках и е-журналах. Как пишет CRIMEZONE, о решении правительства сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram- канале.

Как отметил депутат, решение Кабмина позволит:

  • ввести электронные журналы и дневники в школах;
  • начать электронный документооборот;
  • автоматизировать работу по сбору и проработке данных от учебных заведений.

Это станет возможным благодаря тому, что Кабмин утвердил положение о программно-аппаратном комплексе "Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента", уточнил Алексей Гончаренко.

В положении отмечается, что комплекс предназначен для использования следующими учебными заведениями:

  • дошкольными;
  • внешкольными;
  • общего среднего образования;
  • профессиональной (профессионально-технической);
  • профессионального высшего образования.

Комплекс будет использоваться для, в частности:

  • накопление, хранение и автоматическая обработка образовательной статистики;
  • ведение учета детей дошкольного и школьного возраста (для работы сервиса зачисления, отчисления и перевода учащихся);
  • формирование перечня учебников, заказывающих учебные заведения;
  • ведение учета заведений дошкольного образования (для работы сервиса записи в сады);
  • ведение электронных классных журналов, дневников и электронного документооборота;
  • ведение финансовой отчетности заведений.
ForUm

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