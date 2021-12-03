В Италии в городе Триест нашли мертвой 43-летнюю украинку Алину Труш.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Rai.

Согласно данным следствия, смерть женщины наступила во вторник, 30 ноября.

Как отмечается, правоохранители рассматривают версию убийства и передозировки наркотическими средствами. В настоящее время идет следствие.

В местной прокуратуре заявили, что до вскрытия, назначенного на следующую неделю, официальные заявления не будут делать. Однако подтвердили слухи о том, что рядом с телом женщины была найдена бутылка с метадоном.

Впрочем, следствие не исключает вины третьих лиц.

Знакомые женщины заявили, что у нее была «тяжелая жизнь», а также у нее двое детей, которые не жили с ней.

«Она часто говорила по телефону и много раз плакала», - сказала ее коллега по работе.

Другая женщина, работавшая с ней, заявила, что потерпевшая «часто ссорилась по телефону с мужем».

Также из ее квартиры часто раздавались крики, ее соседи были свидетелями недавних ссор.