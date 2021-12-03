также в разделеПроисшествия
Под Львовом горит храм 9
Во Львове внезапно умер директор Дома ученых, где проходила скандальная вечеринка блогеров 51
На Киевщине незаконно добыли 500 тысяч тонн песка на 100 миллионов 12
В Кривом Роге из-за обвала в шахте погиб горняк 10
Снайпер боевиков убил 21-летнего военного из Краматорска 17
ДТЭК не пустил экологов на Бурштынскую ТЭС после аварии 28
Боевики совершили 6 обстрелов на Донбассе, ранен военный 8
На Донетчине в многоэтажке произошел взрыв 23
На Донбассе помощник нардепа сломал челюсть местному депутату 28
На Донбассе погиб военный 17
В Кривом Роге сбили маму с ребенком, женщина погибла 17
В Украине за сутки – 13 531 новый случай COVID-19 62
В Украине за сутки – почти 12 тысяч новых случаев COVID-19 16
В СИЗО умерла девушка, приговоренная к 15 годам за убийство инструктора тира 67
Под Черниговом спасатель застрелил на охоте патрульного 17
Непогода обесточила 179 сел в Украине 17
На Донбассе ранены двое военных 9
В Украине – более 10 тысяч новых случаев COVID-19 18

В Италии в городе Триест нашли мертвой 43-летнюю украинку Алину Труш.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Rai.

Согласно данным следствия, смерть женщины наступила во вторник, 30 ноября.

Как отмечается, правоохранители рассматривают версию убийства и передозировки наркотическими средствами. В настоящее время идет следствие.

В местной прокуратуре заявили, что до вскрытия, назначенного на следующую неделю, официальные заявления не будут делать. Однако подтвердили слухи о том, что рядом с телом женщины была найдена бутылка с метадоном.

Впрочем, следствие не исключает вины третьих лиц.

Знакомые женщины заявили, что у нее была «тяжелая жизнь», а также у нее двое детей, которые не жили с ней.

«Она часто говорила по телефону и много раз плакала», - сказала ее коллега по работе.

Другая женщина, работавшая с ней, заявила, что потерпевшая «часто ссорилась по телефону с мужем».

Также из ее квартиры часто раздавались крики, ее соседи были свидетелями недавних ссор.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги