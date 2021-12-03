В пгт Брюховичи возле Львова горит деревянный храм, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
«В 13:43 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в пгт Брюховичи Львовского района. Пожар возник в деревянном храме размером 15х12 метров», - говорится в сообщении.
На момент прибытия пожарных горел купол и обшивка внутри храма на площади 70 м.кв.
Для ликвидации пожара привлечены 8 единиц спецтехники.
Позже в ГосЧС сообщили, что пожар удалось локализовать на площади 180 м. кв.
«В 14:56 пожар кровли и купола костела в пгт Брюховичи локализован на площади 180 м кв. В результате пожара травмирован 1 человек», - говорится в сообщении ГосЧС.
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