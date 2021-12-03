Укргаздобыча открыла новое месторождение с перспективными ресурсами до 5 млрд куб. м газа, сообщает пресс-служба компании.

Новое Моспановское месторождение находится в Харьковской области. Первая поисковая скважина, открывшая месторождение, обеспечивает 239 тыс. куб. м газа в сутки.

Результаты поисково-разведочных работ указывают на высокую перспективность месторождения. Это также подтверждает имеющееся вблизи Волоховское месторождение, которое уже разрабатывает компания.

«Открытие Моспановского месторождения – это результат сочетания экспертизы наших геологов, применения современных подходов к геологоразведке. На этом участке в 2019 году мы провели 3D-сейсмику, на основе которой построили структурно-тектоническую модель площади. Далее геологи, используя возможные методы оценки ресурсной базы и современные методики прогноза ловушки, определили местоположение и глубину поисковой скважины. Риски оценивали также с использованием передового программного обеспечения. В результате успешного бурения у наших специалистов высокий суточный дебит и новый перспективный актив», – сообщил директор дивизиона «Нафтогаз Разведка и Добыча» Александр Романюк.

Скважину в течение 4 месяцев (июнь-октябрь 2021 года) сооружала буровая бригада «Укрбургаза» – внутреннего бурового подрядчика, с привлечением модернизированного бурового станка грузоподъемностью 320 т.

Скважина имеет вертикальный профиль и глубину 4150 м. В настоящее время продолжаются испытания и исследования скважины.

Укргаздобыча планирует дальнейшую программу поисково-разведочных работ на новом месторождении.

Как ранее сообщалось, компания ведет системную работу по раскрытию потенциала новых участков. Определены 10 площадей, имеющих самые большие перспективы для наращивания запасов украинского газа. Для них разработана ускоренная программа геологоразведки на ближайшие 3 года.