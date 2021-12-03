также в разделеЭкономика
Нафтогаз получил миллионный штраф за недопуск проверки из НКРЭКУ 10
Укрзализныця ограничила транзитные перевозки по Украине 26
Кремль назвал условие переговоров с Украиной о транзите газа после 2024 года 71
Россия не ведет переговоры о продлении транзита газа после 2024 года 42
В Украине вступили в силу новые правила проверки денежных переводов граждан 907
Мотор Сич начинает производство пассажирских вертолетов 129
Газоснабжающие компании установили месячные тарифы на декабрь 97
«Укрзализныця» запускает скоростные поезда по новым маршрутам 88
Цены на кофе взлетели по всему миру. Названы причины 43
Украинцам рассказали, как узнать трудовой стаж онлайн 37
Шмыгаль обещает жилье почти 4 тысячам семей переселенцев 17
МВФ подсчитал возможные убытки Украины из-за запуска «Северного потока-2» 42
В БЭБ надеются, что у них будут работать не более 30% бывших налоговиков 23
Кабмин запустил работу Бюро экономической безопасности 19
Шмыгаль назвал три фактора развития авиаотрасли в Украине 17
Украина и Airbus подписали меморандум о сотрудничестве 26
Украинским авиакомпаниям компенсируют 104 млн грн 17
Меморандум с МВФ: Украина должна вакцинировать 17 млн граждан до конца года 69

Укргаздобыча открыла новое месторождение с перспективными ресурсами до 5 млрд куб. м газа, сообщает пресс-служба компании.

Новое Моспановское месторождение находится в Харьковской области. Первая поисковая скважина, открывшая месторождение, обеспечивает 239 тыс. куб. м газа в сутки.

Результаты поисково-разведочных работ указывают на высокую перспективность месторождения. Это также подтверждает имеющееся вблизи Волоховское месторождение, которое уже разрабатывает компания.

«Открытие Моспановского месторождения – это результат сочетания экспертизы наших геологов, применения современных подходов к геологоразведке. На этом участке в 2019 году мы провели 3D-сейсмику, на основе которой построили структурно-тектоническую модель площади. Далее геологи, используя возможные методы оценки ресурсной базы и современные методики прогноза ловушки, определили местоположение и глубину поисковой скважины. Риски оценивали также с использованием передового программного обеспечения. В результате успешного бурения у наших специалистов высокий суточный дебит и новый перспективный актив», – сообщил директор дивизиона «Нафтогаз Разведка и Добыча» Александр Романюк.

Скважину в течение 4 месяцев (июнь-октябрь 2021 года) сооружала буровая бригада «Укрбургаза» – внутреннего бурового подрядчика, с привлечением модернизированного бурового станка грузоподъемностью 320 т.

Скважина имеет вертикальный профиль и глубину 4150 м. В настоящее время продолжаются испытания и исследования скважины.

Укргаздобыча планирует дальнейшую программу поисково-разведочных работ на новом месторождении.

Как ранее сообщалось, компания ведет системную работу по раскрытию потенциала новых участков. Определены 10 площадей, имеющих самые большие перспективы для наращивания запасов украинского газа. Для них разработана ускоренная программа геологоразведки на ближайшие 3 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1543 грн.
6
Теги