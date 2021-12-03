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1 декабря 2021 на позициях вблизи Новотроицкого погиб солдат Геровкин Валерий Евгеньевич – его убил вражеский снайпер. Трагедия произошла вечером на наблюдательном посту, сообщается на странице 93-й ОМБр Холодный Яр.

Валерий родился 21 июля 1999 года в Краматорске. У него было среднее специальное образование. В ряды Вооруженных сил вступил в сентябре прошлого года, в холодноярской бригаде пехотинец служил около года. Сослуживцы называли его «Гера».

Без сына осталась мать Анна и отец Евгений.

Это была первая ротация парня в ООС.
ForUm

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