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Американский министр обороны Ллойд Остин ошибочно назвал Россию Советским Союзом и заявил, что любой ответ США на действия России в отношении Украины будет осуществляться совместно с ее международными союзниками.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

«Все, что мы будем делать, будет сделано в рамках (общего ответа, – ред.) международного сообщества. Но лучшим решением было бы, если мы не увидим вторжения Советского Союза (РФ, – ред.) в Украину», - сказал глава Пентагона во время своего визита в Южную Корею.

Остин также призвал Москву быть прозрачной относительно наращивания своей военной силы у границы с Украиной.

По его словам, российское вторжение в Украину приведет к новым санкциям против Москвы, санкциям, которые будут более болезненными по сравнению с уже введенными ограничительными мерами. При этом он не уточнил, будут ли введены лишь экономические санкции.
ForUm

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