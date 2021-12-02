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Россия готова к открытию канала диалога с США по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы заинтересованы в объединении усилий для урегулирования украинского кризиса. Наши американские коллеги не раз говорили, что они хотят помочь, не разрушая нормандский формат, восстановив отдельный канал диалога, который существовал при прошлой администрации. Мы к этому готовы», - сказал Лавров, открывая переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает Интерфакс.

Он отметил, что хочет услышать пояснения Блинкена относительно заявлений, сделанных им на пленарном заседании ОБСЕ, в которых госсекретарь США назвал «пункты Минских соглашений, которые должна выполнять Российская Федерация».

«С нетерпением жду разъяснений. Надеюсь, это мне поможет сориентироваться в отношении того, какие подходы Соединенные Штаты будут исповедовать по урегулированию на Украине», - сказал российский министр.
ForUm

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