Россия готова к открытию канала диалога с США по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы заинтересованы в объединении усилий для урегулирования украинского кризиса. Наши американские коллеги не раз говорили, что они хотят помочь, не разрушая нормандский формат, восстановив отдельный канал диалога, который существовал при прошлой администрации. Мы к этому готовы», - сказал Лавров, открывая переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает Интерфакс.

Он отметил, что хочет услышать пояснения Блинкена относительно заявлений, сделанных им на пленарном заседании ОБСЕ, в которых госсекретарь США назвал «пункты Минских соглашений, которые должна выполнять Российская Федерация».

«С нетерпением жду разъяснений. Надеюсь, это мне поможет сориентироваться в отношении того, какие подходы Соединенные Штаты будут исповедовать по урегулированию на Украине», - сказал российский министр.