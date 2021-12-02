По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского на проспекте Науки средняя температура воздуха нынешней осенью составила +8,9ºС, что на 0,2°С выше климатической нормы 1991-2020 гг. В октябре был зафиксирован единственный за сезон температурный рекорд.

Холоднее всего осенью 2021 года в Киеве было 17 ноября, когда минимальная температура под утро снизилась до 7,1 градуса мороза, а теплее – 13 сентября, когда максимальная температура после полудня достигла +27,0°С.

За сентябрь – октябрь в Киеве выпало всего 54 мм осадков, что составляет 36% климатической нормы. В рейтинге самых сухих осень-2021 заняла четвертую позицию.