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По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского на проспекте Науки средняя температура воздуха нынешней осенью составила +8,9ºС, что на 0,2°С выше климатической нормы 1991-2020 гг. В октябре был зафиксирован единственный за сезон температурный рекорд.

Холоднее всего осенью 2021 года в Киеве было 17 ноября, когда минимальная температура под утро снизилась до 7,1 градуса мороза, а теплее – 13 сентября, когда максимальная температура после полудня достигла +27,0°С.

За сентябрь – октябрь в Киеве выпало всего 54 мм осадков, что составляет 36% климатической нормы. В рейтинге самых сухих осень-2021 заняла четвертую позицию.
ForUm

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