Заявлениями о якобы контрабанде оружия из Украины самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пытается переложить на других свою вину за миграционный кризис на границе.

Об этом заявил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в комментарии Украинской правде.

«Тема контрабанды оружия из Украины в Беларусь – одна из самых любимых и, я бы сказал, какая-то параноидальная тема для Лукашенко. Уже и не вспомню, сколько раз он говорил о потоке оружия из Украины в последние годы. Причем это происходит с определенной регулярностью. Однако никаких фактов ими подано не было, никаких доказательств мы не получали, в том числе от белорусских пограничников, мы постоянно это опровергали.

Более того, такими заявлениями кроме, как собственно попытки обвинить в чем-то Украину, он, я считаю, нивелирует работу своих пограничников, которые должны были это оружие задерживать непосредственно на границе», - сказал Демченко.

По словам спикера, белорусские пограничники в своих информационных отчетах, которыми ранее обменивались стороны, четко отмечали, что не фиксируют проблематики контрабанды оружия на общем участке границы.

Так, за 9 месяцев 2021 года на границе с Беларусью было задержано только 33 единицы оружия, которое пытались переместить, в обоих направлениях. Однако среди этих предметов никакого огнестрельного оружия не было: преимущественно это холодное или охотничье.

«Но за последние несколько недель Лукашенко снова вернулся к «оружию из Украины», он дважды об этом отмечал. И в этот раз вроде бы оружие идет из Украины для находящихся в Беларуси мигрантов и пытающихся попасть в страны ЕС. То есть на фоне миграционного кризиса, который сама Беларусь и создала, таким образом данное лицо пытается, во-первых, отвлечь внимание, во-вторых, прикрыть какие-то свои действия, поскольку постоянно рядом с мигрантами и польские и литовские пограничники замечают вооруженных людей в форме. Так что, собственно, это переложение вины на кого-то другого», - сказал он.

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву заявил, что беженцам на польско-белорусской границе выдавали контрабандное оружие из Украины.