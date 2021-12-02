Находящимся в Беларуси беженцам направлялось контрабандное оружие из Украины. Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью Дмитрию Киселеву, передает Белта.

Лукашенко утверждает, что контрабандное оружие из Украины перебрасывали в Беларусь еще и раньше, после президентских выборов. Тогда его хотели использовать непосредственно для устранения президента, террористических актов (например, была пресечена атака на российский военный узел связи в Вилейке) и нападения на журналистов.

Также, по его словам, был зафиксирован факт трафика оружия из Донбасса через российскую границу в Беларусь. «За два года один случай, все остальное шло через украинскую границу. И началось это до беженцев. И мы уже показывали по телевизору эти схроны, мы задержали людей», - отметил он.

Сейчас же, заявил Лукашенко, расчет был на то, что беженцы используют оружие в ответ на действия польских силовиков и это положит начало конфликту на границе. «И молодцы КГБ: они обнаружили попытку перебросить туда оружие, когда только замышляли, и мы начали охранять этот лагерь, - рассказал он. - Я должен сказать, что давно бы уже столкновение произошло на границе с Литвой и Польшей. Поэтому нам приходится охранять этот лагерь от проникновения оружия, которое идет с зоны боевых действий, из Украины, через украинскую границу туда, на территорию Беларуси».