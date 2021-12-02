48% респондентов не поддерживают вообще идею введения двойного или множественного гражданства в Украине. В то же время, 24% высказываются за возможность введения двойного (множественного) гражданства для всех стран без исключений, свидетельствуют данные опроса Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива.

11% поддерживают эту идею, если двойное гражданство будет разрешено только со странами-членами ЕС и НАТО, 7% могут поддержать введение такого гражданства со всеми странами, кроме России.

Почти 5% выступают за двойное гражданство только с бывшими республиками СССР. Затруднились определиться с ответом всего 5% опрошенных.

Наибольшую поддержку идеи двойного (множественного) гражданства выразили следующие категории опрошенных:

33% респондентов из восточного макрорегиона;

42% респондентов в возрасте 18–29 лет;

по 29% респондентов, которые могут позволить себе купить ценные вещи и среди тех, кто может позволить себе купить почти все, что хочет;

29% среди выезжавших за границу в течение 2017–2021 гг.

Наименьшую поддержку идеи двойного (множественного) гражданства выразили следующие категории опрошенных:

55% респондентов из западного макрорегиона;

большинство респондентов старше 30 лет и младше 70 лет: 51% среди опрошенных возрастом 30-39 лет, 53% среди опрошенных возрастом 40-49 лет, 55% среди опрошенных возрастом 50-59 лет, 52% среди опрошенных возрастом 60-69 лет.

53% респондентов, которым денег хватает на еду, но покупать одежду уже тяжело;

51% среди тех, кто не выезжал за границу в течение последних четырех лет.

Как следует из анализа результатов исследования, в украинском обществе сегодня отсутствует поддержка идеи введения двойного (множественного) гражданства.

Можно предположить, что возражение против такой идеи обусловлено российской агрессией, в том числе насильственной паспортизацией граждан Украины в Крыму и в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Респонденты могут опасаться, что в случае безусловного распространения двойного гражданства на все страны, Россия воспользуется этим для еще большего влияния на Украину.

Примечательно, что поддержку идеи двойного (множественного) гражданства больше всего выражают состоятельные граждане, люди, часто пересекающие границу и долгое время проживающие или работающие в иностранных государствах, а также молодежь, которой вообще присуща большая открытость во внешнем мире и желание приобретать новый опыт, чем старшим поколением.

Важно понимать, что 67% украинцев положительно относятся к диаспоре. Поэтому если двойное (множественное) гражданство будет касаться исключительно зарубежных украинцев, то предложение президента будет одобрительно воспринято обществом.

Как сообщал ForUm, накануне Зеленский во время послания к Верховной Раде анонсировал внесение в парламент законопроекта о множественном гражданстве для украинцев за границей.

По убеждению Зеленского, впервые украинцы во всем мире будут «чувствовать себя не диаспорой и не просто людьми «украинского происхождения», а людьми украинского гражданства».