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Шевченковская окружная прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении начальника управления Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА, разоблаченного на получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Согласно материалам следствия, должностное лицо КГГА потребовало от гражданина  предоставить неправомерную выгоду за непринятие мер реагирования на нарушение требований законодательства в сфере градостроительной деятельности, строительных норм, стандартов и правил, возможно допущенных при проведении реконструкции нежилого помещения по ул. Крутой спуск в Киеве.

7 октября чиновника задержали сразу после получения 2000 долларов США неправомерной выгоды.

В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде залога. На имущество должностного лица наложен арест с целью обеспечения конфискации имущества.
ForUm

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