В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1418 больных коронавирусом. Умерли 27 человек, сообщил мэр Виталий Кличко.

Всего за период пандемии в Киеве 7584 летальных случая от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 301 829.

В больницы столицы госпитализировали 87 больных коронавирусом и 178 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 2558 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 259 333 жителя столицы.

«Больше всего случаев заболевания выявили в Оболонском районе – 268, в Деснянском – 260 и в Дарницком районе – 201 случай», – отметил Кличко.