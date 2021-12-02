Суд признал уроженца Покровска виновным в незаконченном покушении на диверсию,

содействии деятельности террористической организации и в ношении, приобретении взрывного устройства без предусмотренного законом разрешения (ч. 3 ст. 15 ст. 113, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 УК Украины. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Прокурорами в суде доказано, что представитель одного из разведывательных подразделений НВФ РФ создавал агентурную сеть на территории Донецкой области. Задачей злоумышленника было проведение разведывательно-подрывной деятельности, совершение террористических актов и диверсий на подконтрольной украинским властям территории Донбасса.

К своей незаконной деятельности он привлек бывшего 31-летнего «коллегу», который с апреля 2020 систематически с помощью мессенджера «Telegram» передавал участнику НВФ информацию о местах дислокации, маршрутах передвижения военной техники и военнослужащих ВСУ, участвующих в проведении ООС в Покровске и Константиновке.

Кроме этого, в ноябре прошлого года обвиненный за 1500 долларов США должен был совершить диверсию на объекте критической инфраструктуры, а именно подорвать опору линии электропередач у подстанции распределения электроэнергии «Красноармейск».

27 ноября 2020 «подрывника» разоблачили и задержали до совершения преступления. При осмотре у него обнаружили средства связи, денежные средства, самодельное взрывное устройство и пульт управления к нему.

Приговором Димитровского городского суда пособие террористов назначено наказание в размере 11 лет 10 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.