Министерство здравоохранения США в среду зарегистрировало первый случай заболевания новым вариантом коронавируса, «омикрон» выявлен в штате Калифорния, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на центр профилактики и контроля заболеваний.

Зараженный, который полностью был вакцинирован, только недавно вернулся с юга Африки, пояснил главный вирусолог США Энтони Фаучи.

«Зараженный находится на самоизоляции, а все, кто близко контактировал с ним, имеют отрицательный тест... Хорошо, что у пациента - легкие симптомы, его состояние улучшается», - отметил он, передает Интерфакс.

Фаучи добавил, что лицо получило две дозы вакцины, но не имело третьей (бустерной) прививки против COVID-19.

При этом он заявил, что обнаружение штамма «омикрон» в США является еще одним указанием на необходимость вакцинироваться и применять дополнительные «бустерные» дозы вакцин. Он уточнил, что полученные ранее данные заставляют предположить – «бустерная» доза должна быть полезной как минимум для предотвращения тяжелого течения заболевания у пациента, заразившегося штаммом «омикрон».

«Омикрон» был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.