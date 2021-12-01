ГУБОПиК белорусского МВД установило более 50 человек, которые в различных мессенджерах и социальных сетях разместили кощунственные и оскорбительные высказывания в связи с недавней гибелью на учениях в Беларуси российских военнослужащих, сообщается в среду в телеграм-канале МВД страны.

«Все, кто решил поглумиться над этой трагедией, признаны подозреваемыми по статье 130 УК республики Беларусь – за разжигание социальной вражды и розни. 11 человек задержаны и помещены в ИВС», - уточнили в ведомстве.

Там отметили, что «комментаторы являлись подписчиками экстремистских телеграмм-каналов». «В большей части - это социально неустроенные и не реализовавшие себя в жизни личности: неработающие, хронические алкоголики, ранее судимый. Некоторые выехали за пределы страны и, находясь в США, Польше, Литве, продолжают писать циничные высказывания. Среди них небезызвестный вандал, который в свое время разукрасил в Минске руки памятника Пушкину, а незадолго до этого надругался над мемориалом в честь погибших сотрудников милиции», - отметили в МВД.

Там подчеркнули, что выяснение местонахождения лиц, причастных к этому преступления, продолжится.

Как сообщалось, двое российских десантников погибли в ноябре на учениях в Беларуси.

Российское подразделение осуществило десантирование на незнакомой площадке приземления в Гродненской области Беларуси, а также приняло участие в совместном тактическом учении с белорусскими военными.