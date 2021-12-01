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Зима в Украине начнется снегом 21

В четверг, 2 декабря, в Украине в течение дня потеплеет до +4+9 градусов, на Юге до +7+13 градусов. Свежее будет в Сумской, Харьковской, Полтавской, +2+5 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Порывы юго-западного ветра будут достигать 7-14 метров в секунду, а местами и 15-20 метров в секунду.

В ближайшие сутки мокрый снег будет переходить в дождь на Западе и Севере Украины.

На остальной территории – ничего серьезного.

В Киеве завтра местами небольшие осадки. Ветер юго-западный, порывистый, некомфортный. Ночью до 3 мороза, днем ​​потеплеет до +7 градусов.

В дальнейшем температура воздуха снова начнет снижаться.

В ближайшей перспективе: сложная, с осадками (дождь и снег) и сильным ветром, ожидается погода 6-7 декабря.
ForUm

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