В четверг, 2 декабря, в Украине в течение дня потеплеет до +4+9 градусов, на Юге до +7+13 градусов. Свежее будет в Сумской, Харьковской, Полтавской, +2+5 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.
Порывы юго-западного ветра будут достигать 7-14 метров в секунду, а местами и 15-20 метров в секунду.
В ближайшие сутки мокрый снег будет переходить в дождь на Западе и Севере Украины.
На остальной территории – ничего серьезного.
В Киеве завтра местами небольшие осадки. Ветер юго-западный, порывистый, некомфортный. Ночью до 3 мороза, днем потеплеет до +7 градусов.
В дальнейшем температура воздуха снова начнет снижаться.
В ближайшей перспективе: сложная, с осадками (дождь и снег) и сильным ветром, ожидается погода 6-7 декабря.
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