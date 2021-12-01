По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура ноября в Киеве составила +4,8°С, что выше климатической нормы 1991-2020 гг. на 2,2°С. Ноябрь этого года в столице вошел в десятку самых теплых с 1881 года.

Самым холодным днем ​​было 17 ноября, когда минимальная температура снизилась к утру -7,1°С, а самым теплым – 5 ноября, когда максимальная температура достигла +15,8°С.

В Киеве на проспекте Науки за месяц выпало 29 мм осадков, что составило 63% климатической нормы.

Следует отметить, что метеорологическая осень в Киеве будет продолжаться до тех пор, пока среднесуточная температура воздуха устойчиво не пересечет отметку 0°С в сторону понижения. Средняя многолетняя дата такого перехода – 29 ноября.