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В Украине – почти 17 тысяч новых случаев COVID-19 19

За сутки 30 ноября в Украине зафиксировано 11 960 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 3 629 человек;
  • летальных исходов – 557;
  • выздоровели – 26 160 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 450 341 человек;
  • выздоровело – 2 972 192 человека;
  • летальных исходов – 86 532;
  • проведено ПЦР-тестирование – 15 917 165.

За ноябрь сделано почти 7,1 млн прививок.

С начала вакцинальной кампании привито 13 468 635 человек, из них получили первую дозу – 13 468 633 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 279 127 человек. В общей сложности проведено 24 747 760 прививок.
ForUm

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